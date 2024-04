Oroscopo di mercoledì 10 aprile: chi sale e chi scende

Gli astri per mercoledì 10 aprile invadono di consapevolezza e savoir-faire i segni. Luna, Mercurio e Venere in Ariete. Nettuno è nei Pesci c​on Marte e Saturno (il prossimo 11 aprile la "nefasta" congiunzione tra i due pianeti). Urano e Giove sono in Toro. I segni di fuoco hanno qualche grattacapo a cui badare, quelli di terra sono energici e pieni d'amore, quelli di aria sono molto ricercati e quelli d'acqua devono fare un po' di training autogeno.

I consigli di Leggo di mercoledì 10 aprile 2024 per i segni di fuoco, terra, aria e acqua.

