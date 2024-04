Oroscopo di martedì 9 aprile: chi sale e chi scende

Gli astri di martedì 9 aprile ispirano all'arte e al benessere personale. Luna, Mercurio e Venere in Ariete. Nettuno è nei Pesci c​on Marte e Saturno (il prossimo 11 aprile la "nefasta" congiunzione tra i due pianeti). Urano e Giove sono in Toro. I segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno) sono i più coinvolti da questi transiti. La buona capacità comunicativa e l'attenzione alla salute sono per molti segni al centro della vita quotidiana di questa giornata.

I consigli di Leggo di martedì 9 aprile 2024 per i segni di fuoco, terra, aria e acqua.

Oroscopo di oggi, lunedì 8 aprile: chi sale e chi scende