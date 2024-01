Alessandra Matteuzzi, il pm chiede l'ergastolo per Padovani: «Ossessionato dalla gelosia, voleva cancellarla»

«La uccido perché lei mi ha ucciso moralmente». Così Giovanni Padovani, ex calciatore accusato dell'omicidio dell'ex compagna Alessandra Matteuzzi, scriveva nelle note del suo telefono il 2 luglio 2022, poco più di un mese prima del delitto. Per la Procura, con la procuratrice aggiunta Lucia Russo e la pm Francesca Rago, è una delle prove del fatto che l'ex calciatore già da molte settimane aveva in mente di togliere la vita ad Alessandra Matteuzzi.