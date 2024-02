Giovanni Padovani, oggi la sentenza per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi: «Datemi l'ergastolo, se pensate che fossi lucido»

La Corte d'Assise di Bologna si pronuncia sul caso di Giovanni Padovani, l'ex calciatore accusato di aver ucciso l'ex Alessandra Matteuzzi il 23 agosto 2022. L'uomo, che rischia l'ergastolo, ha pronunciato alcune dichiarazioni spontanee prima della sentenza. «Ci sono due famiglie distrutte a causa del sottoscritto, per un gesto gravissimo e imperdonabile, ma per queste due famiglie a mio parere da una parte dei giornalisti non c'è stato rispetto, siamo stati alla loro mercè. Non c'è stato rispetto per Alessandra, per la sorella, la madre, per i suoi nipoti, per mia madre, additata come madre di un assassino, ma anche lei è una donna», ha detto.