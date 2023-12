«Ho provato i RayBan di Zuckerberg. Ecco perché gli occhiali che trasmettono live sui social quello che vedi sono pericolosi»

In queste ultime due settimane, il giornalista Brian X. Chen del New York Times ha vissuto con un paio di occhiali sul naso. Non un paio communi, ma un nuovo modello, con delle telecamerine ai lati della lente che permette di filmare tutto e tutti in qualsiasi momento, e di trasmetterlo live.

L'editorialista ha descritto in un lungo pezzo l'esperienza che ha avuto inndossando i nuovi occhiali smart, una collaborazione tra Meta e RayBan, con i quali ha catturato segretamente immagini e video di sconosciuti in parchi, treni, negozi e ristoranti. Un test tra la cronaca e la scienza che ha sollevato questioni significative sulla privacy, e non solo.