Accademia della Crusca oscurata da Facebook, «contenuto con immagini forti» ma erano post sulla lingua italiana

Facebook, social appartenente al Gruppo Meta, ha oscurato il profilo dell'Accademia della Crusca dal 21 dicembre al 12 gennaio. Il motivo? Niente a che fare con nudo, violenza o atti sessuali: si trattava di post divulgativi sulle regole e i funzionamenti della lingua italiana.

Profilo oscurato

Gli amministratori non conoscevano i motivi del provvedimento. Meta ha risolto il problema e si è scusata con la secolare istituzione fiorentina, solo dopo che le agenzie di stampa avevano interpellato Marco Biffi, accademico e responsabile web dell’Accademia, che aveva parlato di “non poca preoccupazione e molto dispiacere per non poter raggiungere, come di consueto, i nostri lettori su quel canale”.

Biffi è stato chiamato da un referente del gruppo di Mark Zuckerberg che «ha ammesso»» che la pagina è stata chiusa per errore e che l’Accademia della Crusca non ha alcuna responsabilità nella vicenda”.