«Finocchio è un cognome offensivo»: Facebook costringe il consigliere comunale a cambiarlo

Per Facebook la parola "Finocchio" è offensiva, perché omofoba. Perché troppo spesso quella parola viene utilizzata come offesa. E allora capita che se il tuo cognome è quello, il noto social network ti chieda di cambiarlo. È successo al consigliere comunale di Bari Pasquale Finocchio.

Il consigliere ha dovuto, così, rimodulare il proprio cognome e ha aperto, appena due giorni fa, un profilo Facebook con il nome di "Pasquale Finocch".

Finocchio da qualche mese è entrato in consiglio comunale, subentrando al posto del senatore Filippo Melchiorre. E così, lui che viene dalla politica di manifesti e volantini si è lanciato nel mondo del digitale. Solo che purtroppo, nonostante lui il cognome non lo possa cambiare, per Facebook non si può pubblicare. Lui si è detto dispiaciuto visto che con il suo cognome ha coniato uno slogan elettorale rimasto nella storia della città: «Finocchio, vota uno come te».

Martedì 19 Marzo 2024

