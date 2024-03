«Non pago l’affitto da un anno grazie ai 1.000 euro al mese che noi immigrati riceviamo»: si vanta in un video e scatena l’ira dei contribuenti

Carte prepagate e 1.000 euro al mese. Questo il piano della città di New York per aiutare le famiglie di immigrati. Un progetto che non a tutti i cittadini è piaciuto, attirando le critiche del Partito Repubblicano e l'ira dei contribuenti.

Un tiktoker venezuelano ha generato molta indignazione sul social dopo essersi vantato di aver ricevuto una carta prepagata da più di 1.000 euro emessa dall'amministrazione di New York e di essere rimasto nel Paese per un anno senza dover pagare alcun affitto, scrive il Daily Mail.

L'utente @yimderoficial ha fatto infuriare ulteriormente i follower nel video postato lunedì dopo aver mostrato la carta di debito che fa parte di un programma pilota introdotto dall'amministrazione del sindaco Eric Adams per aiutare i migranti a coprire le spese di prima necessità. «Sono felice per tutto il sostegno che ci hanno dato come venezuelani», ha detto all'inizio della clip.