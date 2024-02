«I miei genitori mi hanno venduta in cambio di droga quando ero solo una neonata. Mio nonno ha guidato 16 ore per salvarmi»

Venduta per della droga quando era neonata e salvata dal nonno eroe. Aveva tre mesi quando dei «genitori che non avrebbero potuto prendersi cura nemmeno di un topo», hanno scambiato la piccola in cambio di stupefacenti. La straziante storia è stata condivisa dalla protagonista Kat Lively, ora trentenne, in un video su TikTok che ha superato le 4 milioni e mezzo di visualizzazioni.

La podcaster, che ora vive a Los Angeles, ha rilasciato un'intervista alla rivista Newsweek, in cui ha parlato della sua vicenda, dei suoi drammi e di come è «risorta dalle ceneri dopo aver affrontato tante, troppe esperienze negative durante la sua giovane età».