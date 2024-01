Coppia di anziani si rifiuta di lasciare il posto (prenotato) alla mamma con i suoi tre figli: «È da denuncia»

di Cristina Siciliano

Negli ultimi anni, complice l’arrivo delle linee ad alta velocità ma anche una maggiore sensibilità ambientale e la riscoperta di un senso di viaggio che diventa esso stesso esperienza e non più solo punto di partenza e di arrivo, i treni stanno vivendo una stagione di riscatto. E lo sa bene anche Amanda Mancino-Williams, che ha scelto di raccontare la sua esperienza «negativa» durante un viaggio in treno a causa dell'atteggiamento maleducato di una coppia di anziani.

Cosa è successo

Amanda Mancino-Williams ha prenotato e comprato i biglietti per quattro posti con un tavolo al centro. Purtroppo Amanda ha trovato i posti occupati da una coppia di anziani che si è rifiutata di alzarsi. Bruscamente gli anziani hanno riferito ad Amanda che «la sua prenotazione non era importante». Di conseguenza, la donna ha pubblicato un tweet su X infuriata e ha dato un consiglio ai suoi follower. «Se una mamma con tre bambini e borse ha quattro posti riservati per un lungo viaggio in treno, e tu occupi quei posti prenotati, non puoi rivolgerti bruscamente rifiutandoti di alzarti.

La donna ha raccontato che inizialmente ha fatto sedere i suoi tre figli su due sedili di fronte alla coppia, ed è andata a cercare il capotreno per mettere in chiaro la situazione. Fortunatamente sono stati offerti alla donna e ai suoi figli dei posti in prima classe. A riportare la notizia è il giornae inglese The Mirror.

«Un uomo gentile mi ha anche offerto il suo posto - ha continuato Amanda -. Ho parlato con il controllore e lui si è subito dispiaciuto per la situazione. Infatti mi ha subito procurato un posto con un tavolo vuoto in prima classe».

«Cosa ho fatto? - ha concluso Amanda - Ho preso le borse mie e dei miei figli, ho sorriso alla coppia di anziani e ho detto loro: "Buoni posti"».

