Mamma vince per due volte più di 500mila euro al Bingo in pochi giorni: «Mi ha stravolto la vita»

di Cristina Siciliano Il Bingo affascina molte persone soprattutto coloro che sono conquistati dalla speranza di imprimere una svolta positiva alla propria vita. Lo sa bene Anita Campbell, che vive a Durham, contea del Nord Est dell'Inghilterra, poiché le sue due vittorie al Bingo online (entrambe oltre 500mila euro) le hanno completamente stravolto la vita. Anita Campbell in passato aveva anche usufruito della Universal Credit, un sussidio statale, ma oggi la sua vita è cambiata «completamente». Le parole di Anita Campbell «È ancora un po' un sogno per me - ha spiegato Anita Campbell a The Mirror -. Sono al settimo cielo. Ancora non riesco a crederci. La prima cosa che ho pensato è che avrei potuto aiutare i miei figli con questi soldi». La donna ha poi raccontato di aver partorito il suo quarto figlio in una sala Bingo a Blakpool. Ho iniziato ad avere le contrazioni la notte prima di andare al bingo, ma l'ospedale mi disse che avrei potuto aspettare altri due o tre giorni. Quindi mia mamma ha detto: "andiamo al bingo". E così è stato. Infatti, è successo tutto così velocemente. Lo staff del Club 3000 Bingo a Blackpool è stato incredibile, così calmo e premuroso». Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 11:21

