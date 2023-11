Neonata morta a 45 giorni con ustioni e lividi sul corpo: «Il papà le ha spaccato la testa». Arrestati i genitori di Aurora

Aurora non è mai stata visitata da un pediatra. Alle cure delle medicina classica, i genitori preferivano i metodi fai da te, con probabili suggerimenti da parte dei familiari. Un esempio? Traumi della pelle curati con lo strutto. La neonata è morta in culla, la mattina del 2 settembre, a soli 45 giorni. La madre aveva chiesto aiuto al compagno e poi ha telefonato al 118. Al momento vi è un'ordinanza di arresto nei confronti di Emanuele Savino e Anna Gammella, entrambi di Santa Maria a Vico. L'accusa è di concorso in omicidio volontario pluriaggravato e maltrattamenti in famiglia.

L'arresto

I genitori sono stati prelevati dalla loro casa a Santa Maria a Vico, sono stati interrogati e riaccompagnati al carcere di Santa Maria di Capua a Vetere di Pozzuoli, in attesa della convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria.



Neonata morta in culla, arrestati i genitori: «Ustioni sul corpo dopo il bagnetto, il papà la colpì alla testa»