Natalità, nel 2022 record negativo: «Un bimbo su due nato fuori dal matrimonio». In calo anche madri straniere

Nel 2022 è stato raggiunto il nuovo record minimo di nascite che scendono per la prima volta sotto le quattrocentomila: sono stati 392.598 i bambini e le bambine iscritti all'anagrafe nel nostro Paese. La riduzione riguarda soprattutto i nati all'interno del matrimonio e i primi figli e si è verificata anche nei nati da entrambi i genitori stranieri. Parallelamente si registra un aumento dell'età media delle donne al parto. A rilevarlo è il rapporto «Le Equilibriste - La maternità in Italia 2023» di Save the Children.

Regioni 'amiche delle mamme': Bolzano, Emilia e Val d'Aosta al top. Sicilia e Campania fanalini di coda

