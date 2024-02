⁠⁠Natalia Paragoni cambia look ma il nuovo taglio (e colore) non convince i fan: «Ti spegne»

Natalia Paragoni ha da poco avuto una bellissima bambina, Ginevra, dal suo compagno Andrea Zelletta. La coppia si è conosciuta nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e sei anni dopo si amano come fosse il primo gionro.

L'arrivo della figlia ha solo aumentato il bene e l'armonia che si respira in famiglia. La modella e influencer ha voluto dare un taglio ai capelli e cambiare look, sorprendendo i fan che non sembra abbiano apprezzato molto questo cambio.