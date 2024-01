Morgan e Tiziana, così sono morti nel lago: «Insieme in auto, poi il dramma». Incidente, malore o suicidio?

Li hanno visti parlare, quindi salire sul grosso suv Mercedes parcheggiato a due metri dal lago, nella piazzola in fondo al viale Geno di Como, punto panoramico e romantico, dove i turisti si fanno i selfie e le coppie si fermano a guardare il lago. Poi l'auto è subito partita in avanti, decisa. Sono morti così Tiziana Tozzo, 45 anni di Cantù, e Morgan Algeri, 38 anni, di Brembate Sopra (Bergamo). Questione di pochissimi istanti: il suv è salito sul marciapiede, ha divelto una panchina in pietra, ha sfondato la ringhiera ed è piombato nel lago nero, gelido e battuto dal vento.