Morti nel suv dentro al lago di Como, il socio di Morgan: «Era al primo incontro con Tiziana». L'autopsia sulle due vittime

Morgan Algeri e Tiziana Tozzo sono morti annegati nel lago di Como dentro un suv Mercedes precipitato in acqua. Ma cosa è successo davvero ancora non si è capito, gli amici delle vittime ora sono sotto choc. «Ho perso non solo un amico e un socio, ma anche un fratello. Ci sentivamo tutti i giorni, anche sabato, e non sapevo avrebbe trascorso la serata a Como né che frequentava una donna: me l'avrebbe confidato. Per questo pensiamo tutti fossero al primo appuntamento. Me l'hanno confermato anche la famiglia, i suoi amici d'infanzia e pure una coppia con cui aveva passato il Capodanno e per cui, fra pochi giorni, sarebbe dovuto essere il loro testimone di nozze». Lo racconta Alessio Pengue, amico e socio di Morgan Algeri, l'uomo di 38 anni morto sabato notte con Tiziana Tozzo, finendo con la sua Mercedes Gls nel lago a Como.