Morgan Algeri provò a salvare Tiziana Tozzo sott'acqua nel lago di Como: finestrino aperto e cinture slacciate, la ricostruzione

Morgan Algeri era un sub esperto, e quando è precipitato alla guida del suo Suv nel lago di Como ha provato a liberare se stesso e Tiziana Tozzo dall'abitacolo della Mercedes che si è inabissata sabato sera. Il 38enne di Brembate di Sopra ha messo in atto le manovre previste da queste emergenze, delle quali era a conoscenza e che aveva eseguito brillantemente durante le esercitazioni (una di queste registrata in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram). Ma il suo tentativo non è bastato: questo quanto emerso dalla relazione dei vigili del fuoco di Como sull'incidente, consegnata in Procura e alla Squadra mobile.