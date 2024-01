Morgan Algeri morto nel lago di Como, il video dell'esercitazione profetica: quando il sub esperto riuscì a liberarsi

Morgan Algeri era un sub esperto, addestrato anche per situazioni di pericolo estreme. Proprio come quella in cui si è ritrovato la sera del 6 gennaio, quando con il suo Suv si è inabissato nel lago di Como insieme a Tiziana Tozzo. A testimoniarlo, un video di un'esercitazione pubblicato sul suo profilo Instagram dal 38enne di Brembate di Sopra lo scorso 1 aprile. Immagini che alla luce dei fatti appaiono tristemente profetiche.