Vincenzo Mollica da Fabio Fazio: «Con Camilleri ho condiviso l'inizio della mia cecità: mi diceva che avrei fatto sogni più vividi»

Vincenzo Mollica ospite della puntata di Che tempo che fa. Il giornalista, 70enne, ha raccontato a Fabio Fazio della sua cecità: «Come sto? Diciamo che mi arrangio». Si autodefinisce: "Cronista impressionista e impressionabile" . Il giornalista ex Rai ha svelato al conduttore che: «Praticamente siamo a uno stadio che precede il rincog**onimento. Impressionista perché mi sono sempre piaciuti i pittori impressionisti. Impressionabile perché se non lo sei non puoi fare il giornalista, se non ti scuote un'emozione per quello che vedi. Tre cose mi sono state utili in questo mestiere: la curiosità, la passione e la fatica. Vorrei diventare come Mr. Magoo, il cartone animato che non vedeva niente e affrontava tutti i pericoli con una leggerezza assoluta. Io vorrei avere la luce dentro di me che aveva Mr. Magoo».

Vincenzo Mollica, i 70 anni con Fiorello e la malattia: «Non vedo più, ma so immaginare»



Il sorriso in tasca

«Quando ci sono le giornate nere - sottolinea Mollica - basta avere un sorriso in tasca e io quel sorriso cerco di averlo sempre. Anche in queste giornate in cui non ci vedo, un sorriso di emergenza bisogna averlo. La memoria restituisce cose fantastiche».