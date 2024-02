Meteo, piogge intense nel weekend di Carnevale, con forti venti e neve abbondante su tutta la Penisola

Weekend di Carnevale rovinato dal maltempo? Tutta l'Italia «sott'acqua» per l'arrivo di un nuovo ciclone che rovinerà la festa ai cittadini e ai turisti della Penisola. Il meteo nello Stivale è infatti condizionato dall'ingresso della saccatura atlantica sul bacino occidentale del Mediterraneo che ha stimolato la formazione di un vortice di bassa pressione secondario: in queste ore si sta approfondendo sul Golfo del Leone in Francia. Associato al minimo un intenso fronte perturbato sta impegnando più direttamente la Sardegna occidentale, il Nordovest e il medio alto Tirreno.

Fino alla mezzanotte fenomeni particolarmente abbondanti al Nord, punte di 160mm sulla provincia di Genova, 140mm su quella di Savona, 100mm tra alta Lombardia e alto Piemonte, 75mm tra alto Veneto e Trentino e 160mm sull'alto Friuli. Dalla mezzanotte ulteriori abbondanti apporti pluviometrici con altri 120mm sulla Liguria nel Genovese, 40mm tra alto Piemonte e alta Lombardia, 40mm in Friuli.

La neve cade a quote medie sulle Alpi, intorno 1300/1500m ma localmente anche sotto i 1000m come nelle valli del Vercellese dove una leggera spolverata c'è stata anche intorno ai 700m di quota. Gli accumuli sono significativi in quota con punte anche superiori a 50cm in Valle d'Aosta. Di rilievo anche la ventilazione con raffiche fino a 60/70km sulla costa e punte superiori ai 100km/h sulle colline appenniniche.