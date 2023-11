Meteo, maltempo: allerta in 11 Regioni per il weekend. Forti temporali e cicloni sulla Penisola. Attenzione massima sulla Toscana

Maltempo, inizia un fine settimana all'insegna della variabilità tipicamente autunnale con fronti temporaleschi che si alternano a schiarite e con temperature che sembrano recuperare in extremis la cosiddette e attesa Estate di San Martino che inizia, per tradizione, domani 11 novembre, un fase di tempo mite che "dura tre giorni e un pochino" secondo il proverbio.

Le previsioni

Il Dipartimento della Protezione Civile per oggi annuncia per oggi 10 novembre piogge e temporali, che localmente potranno essere anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Toscana e Lazio, in estensione dalle prime ore di venerdì, a Molise, Campania, Basilicata e Calabria.



Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana nord occidentale, mentre l'allerta è gialla per il resto della regione e in altre 10: Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna.