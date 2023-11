Maltempo, nuova allerta meteo in mezza Italia: piogge forti, grandinate e raffiche di vento. Domani scuole chiuse, ecco dove LE PREVISIONI

Meteo, nuova ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, soprattutto sulle regioni del centrosud, e allerta arancione in Toscana, colpita dall'alluvione della settimana scorsa. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, piogge e temporali, che localmente potranno essere anche molto intensi e accompagnati da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Toscana e Lazio, in estensione dalle prime ore di venerdì, a Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Toscana nord occidentale, mentre l'allerta è gialla per il resto della regione e in altre 10: Umbria, Lazio, Calabria e Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna.