«Harry e Meghan presto a Londra: lei non vuole, le dicono che non è una buona idea, ma lui pressa»

L'intervento della principessa di Galles e Cambridge Kate Middleton, 42 anni, e il cancro di Re Carlo III, 75 anni, «stanno provocando» molti pensieri al principe Harry, 39 anni, a Montecito, in California, con la moglie Meghan Markle, 42 anni, e i loro due figli, Archie, 4 anni, e Lilibet, 2 anni. Il Duca di Sussex, come rivelano vari tabloid britannici, starebbe facendo pressione alla moglie affinché lo accompagni nel viaggio di ritorno nel Regno Unito. Tuttavia, questa idea, che crea molti malumori nell'opinione pubblica inglese, sembra non convincere l'ex protagonista di Suits.

All'inizio di febbraio ci sono stati tanti segnali di riappacificazione, almeno da parte del marito: prima una visita lampo a suo padre, poi l'intervista a Good Morning America, in cui ha rivelato che ha intenzione di tornare più spesso nel suo Paese. «Ho altri viaggi in programma che mi porterebbe di nuovo nel Regno Unito. Vedrò la mia famiglia il più possibile», ha detto il principe. Insomma, la "fine" (forse) del gelo iniziato con la MeghanExit, che, tra interviste e autobiografie choc, va avanti da troppo tempo.

