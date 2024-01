Proposta di matrimonio alla fidanzata incinta in riva al mare. Ma lei rifiuta: «Non è come lo sognavo»

Una proposta di matrimonio in riva al mare, al tramonto, con i colori caldi dell'ultimo sole che si riflettono pigramente sulle increspature dell'acqua e il luccichio dell'anello che si tinge di arancione: per molti si tratta di uno scenario ideale, il sogno di una vita. Eppure, c'è chi non ha apprezzato particolarmente la sorpresa e ha deciso di rifiutare la proposta proprio per la modalità con cui è stata fatta.

La donna ha spiegato la situazione e ha giustificato il suo "no" facendo presente di aver più volte affrontato l'argomento con il fidanzato, dicendo chiaramente ciò che avrebbe voluto e che, alla fine, non ha ottenuto.