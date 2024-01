Massimo Giletti e l'amore: «Non sono solo, aperto all'idea di sposarmi». Il futuro in Rai e la delusione verso Urbano Cairo

Massimo Giletti, 61 anni, pronto all'approdo in Rai si toglie dei sassolini dalle scarpe, nonostante l'incertezza sul suo futuro lavorativo. Forte la delusione verso Urbano Cairo: «Un traditore», secondo il conduttore, che in una lunga intervista-confessione al settimanale Gente, in edicola da venerdì 5 gennaio, ha anche parlato della vita privata e della possibilità di sposarsi. Nei mesi scorsi il gossip del flirt con Sofia Goggia, 30 anni, campionessa di sci. Nulla di ufficiale, solo "chiacchiere ufficiose"...e foto dei due insieme. Giletti, durante una vecchia intervista rilasciata a Francesca Fagnani, conduttrice di “Belve”, aveva ammesso di “amare le nevi vincenti”.

Ecco cosa ha detto al settimanale.