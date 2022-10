Jordan Jeffrey Baby, porno vendetta: il trapper a processo per il video su Instagram

di Redazione web

Il trapper lombardo Jordan Jeffrey Baby a processo per un caso di revenge porn: una porno vendetta con un video su Instagram, social dove vanta decine di migliaia di followers.

Per il trapper 25enne, Jordan Tinti all'anagrafe, ieri si è celebrata la prima udienza nel Tribunale di Pordenone, come scrive Il Gazzettino, presente in aula la vittima della porno vendetta. Vittima che sarebbe stata ripresa dal trapper durante un rapporto sessuale e il video sarebbe poi finito sulla piattforma social con la didascalia «Ecco che cosa faccio alla figlia del poliziotto...», senza il consenso della vittima. La vicenda risale al 28 gennaio 2020 mentre il trapper 25enne alloggiava in un bed&breakfast a Pordenone.

Insulti alla polizia e urina sui verbali in diretta Instagram

Jordan Jeffrey Baby era già noto per essere salito su un'auto dei carabinieri per promuovere il suo nuovo disco. Poi, dopo una serie di bravate social si è visto interdire dalla città di Pordenone per due anni.

La vicenda

Jordan Jeffrey Baby si trovava in un bed&breakfast di Pordenone e aveva portato una persona nella sua stanza, violando il regolamento della struttura. A quel punto è intervenuta la polizia, che dopo un controllo ha scoperto poco più di 2,5 grammi di hashish ed ha accompagnato il giovane in Questura, notificandogli un verbale. Una volta rilasciato, all'esterno della Questura di Pordenone, il giovane trapper ha iniziato a pubblicare una serie di storie su Instagram in cui insultava e minacciava un po' tutti, ma non solo.





