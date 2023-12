Mamma di 4 figli muore pugnalata per strada dal compagno violento. Lui dà fuoco alla casa e resta ucciso a causa delle ustioni

Mamma di 4 figli è morta per strada dopo che il suo fidanzato l'ha pugnalata brutalmente inseguendola per 400 metri. Lui ha poi dato fuoco alla casa in cui vivevano morendo in ospedale a causa delle ustioni riportate nell'incendio.

I vicini hanno sentito un «urlo agghiacciante» pochi istanti prima che Siva Auvae, 31 anni, fuggisse da casa sua a Kallangur, Australia, dopo aver riportato ferite da taglio.

«C'era sangue dappertutto»

A Natale Siva Auvae avrebbe compiuto 32 anni, gli stessi del suo fidanzato, si legge sul Daily Mail. Al momento degli eventi, la vicina Kiana Jeffrey era seduta sul retro di casa sua con la famiglia a fare un barbecue quando ha notato del fumo uscire dalla casa: «Sono corsa velocemente in cima al vialetto, ho guardato e c'era sangue dappertutto e una donna era a faccia in giù in mezzo alla strada».

Kiana Jeffery ha detto che la govane mamma era caduta davanti a una casa con il compagno che aveva saltato la recinzione. I residenti si sono precipitati fuori dalle loro case per soccorrere la donna ferita dalle pugnalate.