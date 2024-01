«Ho tre bambini, lavoro sempre e il corriere che ha portato la spesa a casa ne ha rubato la metà, anche i prodotti per mio figlio autistico»

Suona la sveglia, è mattina presto, bisogna preparare la colazione per i bambini, magari anche dare una pulita a casa, e poi vestirsi, lavarsi e lasciare i figli a scuola prima di andare al lavoro. Le ore in ufficio passano lentamente e ci sono delle giornate in cui pare proprio di essere perseguitati dallo stress e dalle responsabilità. Quasi non ci credi, ma arriva il momento di tornare a casa e ti prepari all'idea di dover mettere in ordine la spesa recapitata dal corriere - non c'è tempo e modo di andare al supermercato, durante il giorno - e organizzarsi per il fine settimana in arrivo.

Le buste della spesa, però... non sono tutte. Ne mancano la metà. Che fare? Si tratta di uno scenario ipotetico, eppure Kat lo ha vissuto in prima persona e la rabbia l'ha spinta a sfogarsi in un video pubblicato sui social che ha scatenato un dibattito su quello che le è accaduto e sulle dinamiche del "furto".