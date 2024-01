Alex ucciso a 14 anni, la mamma: «Ho toccato la sua mano fredda, urlavo disperata. Poi mi sono sentita male»

«Era il mio trentaduesimo compleanno e mio figlio era qui con me, c’era una festa. Lui non usciva mai di notte. So che era con mio padre e il mio compagno e con altri parenti. Io sono rimasta a casa con gli altri miei due figli. La mia festa era finita». Non trova pace Alexandra Petri, la mamma di Alexandru Ivan, il 14enne romeno ucciso da due colpi di pistola nel parcheggio della stazione Pantano, capolinea della metro C, alle porte di Roma.

Era il suo compleanno, ha festeggiato coi suoi figli, Alex compreso. Poi la festa finita è quello che è successo è l'incubo di ogni madre. E ora lei chiede giustizia, che chi lo ha assassinato si costutuisca. E spera, come riporta Repubblica, che i video delle telecamere di sorveglianza possano dare un volto agli assassini di suo figlio, un bravo ragazzo che aveva partorito a soli 17 anni e le aveva regalato due peluche per il compleanno.