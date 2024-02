Mahmood, "Tuta Gold" è Disco d'Oro: il suo video ha raggiunto 10 milioni di visualizzazzioni

Mahmood non avrà vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo, ma il suo brano "Tuta Gold" ha già raggiunto un enorme successo: il brano è certificato Disco d'Oro. Pimo in classifica su quasi tutte le piattaforme digitali, il cantante conquista il podio in termini di view: il suo video è stato visto da più di 10 milioni di utenti e al suo tour in giro per l'Italia Mahmood ha aggiunto un'altra tappa. L'artista si esibirà anche al Nelson Mandela Forum di Firenze, il prossimo 25 ottobre.