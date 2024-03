Lory Del Santo: «Seguo Sinner, ma non è sexy. Il mio sangue è per Alcaraz, a livello sessuale è una potenza»

Lory Del Santo ha vissuto mille vite, tra drammi e rinascite. Negli anni Ottanta conobbe Eric Clapton da cui ebbe un figlio Connor: «Quando è nato è stato veramente il giorno più bello della mia vita. Indimenticabile», ha raccontato al Corriere della Sera. Conor morì tragicamente a New York il 20 marzo 1991: cadde nel vuoto da una finestra lasciata accidentalmente aperta al 53º piano del grattacielo in cui viveva con sua madre. Aveva quattro anni e mezzo. Al momento della morte di Conor Lory Del Santo aveva già lasciato Clapton. «Nella nostra storia non c'era niente di regolare, ma non mi importava. Quando il bambino è nato, lo ha preso in braccio e ha detto: "I am a father". Ero felice, anche se Eric cambiava idea ogni tre giorni: fossi stata influenzabile sarebbe stato un problema, ma sono sempre stata forte. Poi, dopo quello che è accaduto non ci sentiamo più. Ma il nostro rapporto era già inquinato dal suo manager, Roger. Gli faceva credere che chiedessi sempre soldi, soldi che si intascava lui. Questo l'ho scoperto dopo. In realtà Eric mi pagava soltanto la baby sitter, non mi ha mai dato altri soldi, né io li ho chiesti».

Lory Del Santo: «La mia fortuna l'ho creata, sono stata furba. Gli amori? Tanti me ne hanno affibbiati». Il dolore per i figli morti