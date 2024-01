Lorenzo Biagiarelli, chi è lo chef fidanzato di Selvaggia Lucarelli: dal successo in tv al caso di Giovanna Pedretti

Lorenzo Biagiarelli è finito, suo malgrado, al centro delle cronache per il caso di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta domenica a Lodi. Il suo "ruolo" in questa storia? Aver spiegato sui social che quella risposta contro la recensione del cliente che non sopportava gay e disabili che aveva reso nota la donna, era in realtà un fake. Biagiarelli aveva raccontato di aver chiamato il locale e di aver parlato con la ristoratrice, che non gli aveva saputo dare spiegazioni. Da qui, le accuse di una ricerca della verità «troppo aggressiva» e gli attacchi sui social. Intanto lui, che di lavoro fa lo chef, si è ritirato nel silenzio e ha disertato il programma "È sempre mezzogiorno" condotto da Antonella Clerici.