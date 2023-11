Compra il letto su misura da sei metri per le sei mogli: «Così possiamo dormire tutti insieme»

Non una, non due, ben sei: questo è il numero delle mogli di Arthur O'Urso. L'influncer di 37 anni è famoso per il suo poliamore e per come riesca a gestire ben sei relazioni contemporaneamente. Innamorato di tutte, allo stesso modo, ha deciso di comprare una villa, soprannominata dell'"Amore libero", dove potrà vivere con le sue sei mogli in totale libertà. Per l'occasione, ha fatto realizzare un letto di sei metri di larghezza per poter dormire tutti insieme.

Completa di 20 stanze, una prigione fetish e una piscina con palline, per qualche motivo situata nella doccia, la villa gigante dell'influencer brasiliano ha conquistato i fan.