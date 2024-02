Lavoro, allarme burnout e stress ma gli psicologi avvertono: «Poltrire a letto col telefono può essere peggio»

Svegliarsi presto al mattino per andare al lavoro o, nel caso dei più piccoli, a scuola, può rivelarsi per alcune persone particolarmente difficile. Suona la sveglia e, con gli occhi ancora chiusi, cerchiamo con la mano il nostro smartphone per poterla ritardare di almeno cinque minuti e rimanere un ancora un po' al sicuro nel calore delle coperte e rilassarci.

Ma quel poco di riposo in più fa davvero bene al nostro corpo e alla nostra mente? Allontana realmente lo stress e il burnout? Degli psicologi ed esperti di sonno hanno deciso di rispondere al quesito e fornire le loro raccomandazioni rispetto a quanto a lungo è accettabile rimanere a letto dopo il risveglio mattutino.