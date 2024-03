«Ci siamo licenziate per stare coi nostri bambini e fondare una startup che aiuti mamme e papà a non dover scegliere tra lavoro e figli»

Si sente spesso dire che la mamma ha i superpoteri, un'espressione che cela un'intenzione positiva, ovvero il riconoscimento di un valore speciale nel vederla muoversi tra un impegno e l'altro con efficienza e velocità, tanto da farci pensare a delle capacità sovrannaturali.

Eppure, se ci fermiamo un attimo a riflettere sulla realtà, ci rendiamo conto che di sovrumano non c'è nulla se non la determinazione necessaria per portare avanti la propria vita professionale e la gestione della famiglia e dei figli, due attività a tempo pieno da organizzare durante le ore limitate della giornata, un puzzle da completare in cui i pezzi non si incastrano.

Tante mamme, alla fine, si trovano davanti a una scelta: il lavoro o i figli. La carriera o la famiglia. Sonia Zappitelli ed Elisabetta Pesenti sanno bene quanto costi quella scelta, quanti dubbi, rinunce e strette al cuore si devono tenere a bada, nascosti, solo perché la società e le aziende non riconoscono queste problematiche o non hanno interesse a risolverle.

Per questo, hanno deciso di prendere in mano la situazione, alzare la testa e dire basta: basta licenziarsi per poter stare coi figli, basta guardare alla maternità e alla paternità con miopia. La loro startup, La luna del grano, è nata con l'obiettivo di «portare un cambiamento culturale, chiedendo a tutti (colleghi, responsabili delle risorse umane, team leader) di contribuire a valorizzare la maternità, mettendo al centro anche l’importanza di una genitorialità condivisa, in tutte le sue forme», spiega Sonia.