Stelle cadenti illuminano il cielo di novembre: in arrivo lo sciame meteorico delle Leonidi. Come e quando vederle

Le Leonidi, uno degli sciami meteorici più rapidi e spettacolari, illumineranno il cielo nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 novembre. Queste meteore - conosciute comunemente come stelle cadenti - possono raggiungere la straordinaria velocità di 72 chilometri al secondo, che corrispondono a circa 260.000 chilometri orari. Lo sciame meteorico delle Leonidi porterà lunghe scie luminose, non di rado accompagnate da boati. Di seguito, tutto quello che c'è da sapere per non perdersi il fenomeno previsto per domani, 17 novembre.