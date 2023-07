Leonardo La Russa, sul cellulare sequestrato (senza sim) «accertamento irripetibile»: sarà eseguito la settimana prossima

Il cellulare di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato Ignazio denunciato per violenza sessuale, alla fine è stato sequestrato ma senza sim (intestata al padre) e sarebbe stato il 21enne stesso a consegnarlo alla polizia. La copia forense del telefono avverrà con la formula dell'accertamento irripetibile e sarà fissata per la settimana prossima.

Da quanto si è saputo, le operazioni tecniche, che avverranno con tutte le garanzie previste dalla legge come sempre accade, avverranno con tutta probabilità alla presenza anche di un consulente nominato dalla difesa del giovane. Si dovrebbero concordare le parole chiave con cui cercare i contenuti che potrebbero essere utili all'inchiesta e verranno escluse immagini, conversazioni e quant'altro coperto dalle garanzie costituzionali.



La Russa, sequestrato il cellulare

La procura di Milano sequestra il telefono di Leonardo Apache La Russa. La consegna del solo dispositivo, senza la sim, arriva in serata dopo che a lungo ci si era interrogati sul caso «unico» nel suo genere del telefonino del figlio del presidente del Senato, intestato alla società di La Russa senior. E alla fine di una giornata che ha visto un nuovo intervento di Ignazio La Russa, questa volta senza entrare nel merito della vicenda che vede il terzogenito indagato per l'accusa di violenza sessuale da parte di una sua ex compagna di liceo.