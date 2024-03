«Lavoro duro per uno stipendio a 6 cifre. Risparmio e rinuncio anche agli amici, ma devo pagare 26mila euro di tasse. Come sopravvivo?»

Studiare duramente per avere i giusti titoli, poi trovare lavoro, fare carriera e arrivare al "vertice": non necessariamente un ruolo ben preciso, ma un buono stipendio e la sicurezza di un futuro stabile. Questo è ciò che tante persone hanno cercato di perseguire, il consiglio di un genitore che ha parlato in base alle proprie esperienze per assicurare ai figli una vita degna e soddisfacente. Ed è questo il momenti in cui, ormai cresciuti, quei ragazzi e quelle ragazze realizzano che forse quelle parole, per quanto colme di buone intenzioni e affetto, hanno ormai passato la data di scadenza.

Diplomi, lauree, specializzazioni e master che ormai non hanno più nulla di speciale, masse di persone che hanno appena terminato un percorso teorico, nottate sui libri con grandi speranze, per poi accorgersi di essere uno tra tanti. Alcuni ce la fanno, certo. E tutti gli altri?

Sul suo account TikTok, @_westcoastfairy, una giovane donna ha espresso in lacrime la sua frustrazione per non riuscire a vivere tranquillamente neppure con uno stipendio a sei cifre, dopo aver lavorato duramente per anni e arrivare dov'è ora. Deve pagare 26mila euro di tasse: «Come sopravvivo?»