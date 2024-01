Lavori più richiesti in Italia, dal fiscalista all'ingegnere dell'Intelligenza Artificiale: la classifica completa

Quali sono i lavori più richiesti in Italia? La risposta arriva dal LinkedIn, il servizio web di rete sociale, gratuito, impiegato principalmente nello sviluppo di contatti professionali e nella diffusione di contenuti specifici relativi al mercato del lavoro. La piattaforma ha stilato un'indagine annuale dal titolo «LinkedIn Jobs on the Rise» che mostra come gli skill set richiesti dalle professioni siano cambiati del 25% negli ultimi 8 anni.

Nel report vengono anche indicati alcuni fattori legati alle mansioni, tra cui i luoghi dove maggiormente si ricerca quel ruolo e la distribuzione di genere. Le professioni più richieste sono individuabili in 15 profili professionali.