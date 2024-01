Kate Middleton, perché i suoi problemi di salute sono «davvero preoccupanti». L'esperta: «Degenza spaventosa»

La salute della principessa Kate Middleton è al centro dell'attenzione e delle preoccupazioni di molti, compresa la biografa reale Angela Levin, che ha definito i suoi problemi «molto preoccupanti». La moglie del principe William è stata ricoverata alla London Clinic e ha subito un intervento chirurgico per un problema all'addome, anche se la natura precisa del problema non è stata specificata. La notizia ha suscitato preoccupazione a causa della prevista permanenza di Kate in ospedale per circa due settimane.