Kata, la mamma: «Qualcuno ha visto ma non parla, è sicuro»

Kata, la mamma della bambina scomparsa a Firenze denuncia omertà tra gli occupanti abusivi dell'hotel Astor: «Ci sono persone che sanno, hanno visto e non parlano?. Sì, questo è sicuro. Qualcuno ha visto e non vuole parlare», ha detto Kathrinhe Alvarez.

La scomparsa della piccola Kata è ancora un mistero, da quel fatidico pomeriggio del 10 giugno a Firenze: appelli, ricerche, mobilitazioni e indagini non hanno ancora sortito l'effetto sperato, ovvero il ritrovamento della piccola, con la speranza che sia in buona salute. E il nervosismo della famiglia aumenta.

La mamma di Kata: «Quel pomeriggio all'Astor ho trovato un clima strano»

«Non avevo nessun rapporto con quasi nessuno lì dentro perché uscivo per andare al lavoro, e poi rientravo dal lavoro», ha anche detto la mamma di Kata sostenendo di non conoscere gli altri indagati esclusi il fratello e il cognato.

Kathrine ha ricordato che il 10 giugno rincasando «trovai un ambiente un po' strano, ma non pensavo che fosse per mia figlia, né per me», «nessuno mi ha mai minacciata, né ho debiti con qualcuno».