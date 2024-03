Joe Barone come sta: operato al cuore. La telefonata a Pradè che gli ha salvato la vita: «Non mi sento bene»

Una richiesta d'aiuto prima del malore. Un segno di lucidità che probabilmente gli ha salvato la vita: «Mi sento male». Tre semplici parole quelle pronunciate dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone dalla sua camera d'albergo e dirette al d.s viola Daniele Pradè. Poi la corsa in ospedale. Sono le 15 passate di domenica 17 marzo quando l'uomo viene colto da malore: la notizia delle gravi condizioni si diffonde.

In Lega nel frattempo si erano già attivati. La Fiorentina, scossa e con Commisso in collegamento continuo dagli Usa, chiede subito di non giocare: «Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta-Fiorentina», si legge sul sito di via Rosellini poco dopo le 17.