Influenza suina, due morti e cinque ricoverati in poche ore: «Situazione preoccupante, mai visti così tanti casi critici»

Influenza suina, sale l'allerta. Il virus dell'influenza A sottotipo H1N1 colpisce ancora con due morti in poche ore all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La prima vittima, un uomo di 55 anni già affetto da gravi patologie, ha perso la vita domenica 7 gennaio, mentre la seconda morte risale a lunedì mattina (8 gennaio). Anche in questo caso si tratta di un uomo, di 47 anni, ma che non era affetto da particolari disturbi. Il primario dell'ospedale San Bortolo ha dichiarato: «È la prima volta che vedo arrivare così tanti casi critici»

Sale l'allerta

A causare il decesso del quarantasettenne è stata l'infezione virale della «suina» che, complicatasi velocemente, non gli ha lasciato scampo. Al momento nell'ospedale vicentino ci sono altri cinque ricoverati nel reparto di rianimazione, tutti in pericolo di vita. La persona più grave è una donna, ancora sottoposta a circolazione extracorporea (detta anche macchina cuore-polmone), una tecnica di cura effettuata mediante un macchinario con cui viene prelevato il sangue del paziente che viene filtrato, ossigenato e infine rimesso in circolo.