Ilaria Ziliani, morta a 46 anni in un incidente: «Sorpassi azzardati, suv impazzito». Il conducente era ubriaco

L'uomo di 44 anni che ieri a Malonno, in Vallecamonica nel bresciano, ha provocato un incidente in cui è morta una donna di 46 anni, Ilaria Ziliani, aveva nel sangue alcol due volte oltre i limiti: per ora resta indagato a piede libero per omicidio stradale aggravato, ma la sua posizione è al vaglio della magistratura. Il 44enne è attualmente ricoverato in ospedale con un trauma cranico, ma nell'incidente ha avuto la peggio Ilaria, madre di due figli, che viveva a Capo di Ponte in provincia di Brescia.

