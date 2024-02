Ilaria Salis, il papà Roberto? «Domiciliari in Ungheria? Avevamo paura di trovare i naziskin con le spranghe sotto casa»

Ilaria Salis è in carcere in Ungheria da un anno, in condizioni non facili - come testimoniato da chi è stato in cella con lei - e da qualche settimana, dopo l'immagine della 39enne in catene in tribunale, si è iniziato a parlare di chiedere gli arresti domiciliari in Ungheria, nella speranza che possa poi scontarli magari in Italia. Il papà di Ilaria Roberto Salis, durante un intervento su Newzgen, il canale prodotto da alanews in onda ogni giorno alle 15 su Twitch e YouTube, condotto da Andrea Eusebio e Alessandra D’Ippolito, spiega perché nell'ultimo anno l'ipotesi dei domiciliari non è mai stata presa in considerazione, e le sue parole non sono affatto banali.