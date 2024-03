Ilaria Salis, Mattarella chiama il papà Roberto dopo il suo appello: «Le sono vicino»

Sergio Mattarella chiama Roberto Salis dopo l'appello per la figlia Ilaria, detenuta in Ungheria. Il presidente della Repubblica ha telefonato al padre della 39enne docente italiana, in carcere da oltre un anno a Budapest. «Ha ribadito la sua vicinanza personale a me e alla famiglia - ha detto Salis - e mi ha garantito il suo personale interessamento al caso. Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia». Il padre di Ilaria Salis aveva mandato una lettera al Quirinale dopo l'ultima udienza, nella quale il tribunale ungherese ha negato i domiciliari alla detenuta italiana.

È la prima volta che Roberto Salis parla con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visto che, dopo la prima pec inviata al capo dello Stato il 17 gennaio, era stato contattato telefonicamente da un funzionario del Quirinale. «Siamo tutti molto contenti e lo sarà anche Ilaria quando la sentirò - ha spiegato Salis - è stata una telefonata molto cordiale di circa cinque minuti che mi ha fatto molto piacere e alla fine ci siamo fatti gli auguri di Pasqua».