Playboy, parla la vedova di Hugh Hefner: «Abusi, regole e sesso: ecco come era davvero la vita nella casa delle conigliette»

Regole, abusi e sesso in cambio di notorietà. Cosa si è disposti a fare per scalare la vetta e arrivare a dominare la casa delle conigliette di PlayBoy?

La modella Crystal Harris, 37 anni, lo sa bene e lo racconta nel suo nuovo libro autobiografico. La terza moglie del fondatore della rivista Hugh Hefner, morto nel 2017, ha raccontato quella che è stata la sua vita per quasi 10 anni, da quando era entrata nella celebre casa in cui tutte le conigliette di Playboy vivevano assieme sotto rigide restrizioni, in cambio di soldi, festini e visibilità.