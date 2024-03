Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, tensione alle stelle tra le famiglie: «Azioni legali»

Mentre il rapporto tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti continua a crescere all'interno della casa del Grande Fratello, la situazione tra le due famiglie al di fuori continua ad essere molto tesa. Tutto è iniziato con un primo attacco su Instagram da parte di Josh Rossetti, fratello di Greta, in cui accusava il coinquilino della Casa di essere una «scimmia» e di trattare male la sorella, provocandole lividi sulle braccia. Un'accusa molto forte, alla quale lo staff di Sergio D'Ottavi non ha potuto non rispondere sui suoi canali social.

Andiamo a leggere che cosa hanno detto.