Giulia Cecchettin morta, l'addio della sorella Elena: «Rest in power, i love you»

La speranza di trovare Giulia Cecchettin in vita è finita a una settimana dalla scomparsa della 22enne di Vigonovo: il corpo della laurenda è stato trovato stamattina vicino al lago di Barcis, come confermato dalla procura di Venezia incaricata delle indagini. Ora c'è posto solo per il dolore, quello della famiglia di Giulia e di un Paese intero, che ha seguito le ricerche con il fiato sospeso. Sui social è apparso, poco dopo l'annuncio della morte, il post della sorella di Giulia, Elena Cecchettin, che fino all'ultimo ha sperato di riabbracciarla ma senza perdere la lucidità di analisi della situazione: «Filippo era pericoloso, il video non mi ha stupito», aveva detto delle ultime immagini che ritraggono la sorella in vita, quelle che immortalano l'aggressione da parte di Filippo Turetta nell'area industriale di Fossò sabato notte.