Giulia Cecchettin, i suoi disegni su Instagram: il sogno di diventare illustratrice e la scuola di Comics

Quella di Giulia Cecchettin per il disegno era una vera passione. Il suo profilo Instragram era pieno di disegni, fumetti e sketch pubblicati sul profilo Instagram @t0rtadimele. Dopo la laurea triennale in Ingegneria, voleva far del disegno la sua carriera. Il suo amore per le illustrazioni l'aveva portata in Emilia- Romagna per perfezionare la sua tecnica.

La vera passione

L'amica del cuore, anche lei di nome Giulia, la ricorda così: «Era su di giri per la laurea, ci ha chiesto più volte di farle un bel papiro anche perché lei è una grande appassionata di grafica e disegni. E infatti dopo la laurea vuole studiare grafica, fa dei disegni bellissimi».